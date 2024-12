Reitor da Uesc amplia parcerias com municípios da Amurc e destaca planejamento regional

Ao falar para prefeitos e prefeitas do Sul da Bahia, eleitos e reeleitos, durante o Seminário Gestão e Desenvolvimento das Cidades, no auditório do Hotel Praia do Sol, em Ilhéus, o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), professor Alessandro Fernandes, fez um relato sobre a influência da instituição no processo de desenvolvimento regional e apresentou alternativas para ampliar as parcerias com as prefeituras que integram a Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (Amurc).

O evento, iniciado na segunda-feira, dia 9 de dezembro, é promovido pela Amurc – entidade que comemora 40 anos, Uesc e Sebrae, com o objetivo de discutir estratégias de gestão e desenvolvimento sustentável para os municípios da região. O reitor falou sobre o tema “As Universidades, a Ciência e as Cidades Sustentáveis: as parcerias para a inovação” e deu detalhes sobre o funcionamento do Programa Agir – Apoio Gerencial e Institucional às Prefeituras, desenvolvido conjuntamente com a Amurc.

Na oportunidade, Alessandro Fernandes garantiu que vai ampliar a base do Escritório de Projetos da Universidade para oferecer suporte ainda maior às gestões dos prefeitos da região, reforçar a capacitação técnica dos respectivos servidores e fortalecer as políticas públicas. “Os gestores têm o desafio de lidar com problemas novos do mundo atual e com problemas do passado, por isso, precisamos profissionalizar todas as instâncias da gestão. Nesse sentido, a Uesc se mantém à disposição de todos os municípios”, afirmou.

Fernandes destacou a necessidade do trabalho em rede envolvendo os municípios, no sentido de aprimorar as diretrizes pelo desenvolvimento regional, e defendeu a implantação imediata da Região Metropolitana de Ilhéus e Itabuna e a elaboração de um plano diretor a partir do impacto produzido com o Complexo Intermodal que inclui a Ferrovia Oeste Leste (Fiol) e o Porto Sul. Nesse sentido, anunciou que a Universidade vai promover o Seminário de Desenvolvimento Regional no primeiro semestre de 2025 para aprofundar o debate sobre o assunto, observando estudos já iniciados sobre o assunto no âmbito da Uesc.

“Temos que nos despir das vaidades individuais e pensar com eficiência o planejamento de nossa região”, disse o reitor. “Não adianta sermos uma região de 1 milhão de habitantes, com universidades e institutos federais, se não nos debruçarmos em estratégias para a erradicação do analfabetismo. Esse é um grande desafio para todos nós”, enfatizou.

Evento – Com uma programação ampla e estratégica, o seminário aborda os principais desafios enfrentados pelos gestores públicos no cenário atual, incluindo a busca por soluções inovadoras para o fortalecimento da economia local, a melhoria da infraestrutura urbana e a gestão eficiente dos recursos públicos. A sustentabilidade também é um tema central, com debates sobre práticas que conciliem crescimento econômico e preservação ambiental. Também aborda o fortalecimento dos consórcios intermunicipais, que promovem a cooperação entre os municípios.