Reitor da Uesc recebe prefeito eleito de Ilhéus

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Dr. Alessandro Fernandes e o vice-reitor Mauricio Moreau receberam, na reitoria, o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior e a vice-prefeita eleita Vanessa Gedeon. A visita oficial ocorreu durante a tarde desta terça-feira, 12, na sala de reuniões da Reitoria, com assessores e técnicos. Na oportunidade foram discutidas oportunidades de cooperação entre a Universidade e o município.

O reitor Alessandro Fernandes reiterou o compromisso da Universidade em contribuir com projetos que beneficiem a sociedade local e regional, destacando o papel da instituição na formação de mão de obra e na promoção de pesquisas aplicadas. Segundo o reitor, a aproximação com o poder público é fundamental para potencializar o impacto social das ações da Uesc. “Estamos abertos para construir pontes e somar esforços para o desenvolvimento sustentável de Ilhéus e da região”, declarou.

Apresentou o Campus que completa 50 anos de fundação este ano e acrescentou o apoio que o Governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, também professor lotado na Universidade Estadual de Feira de Santana, tem dispensado atenção especial para as ações da Universidade Estadual de Santa Cruz impactando no seu crescimento em infraestrutura. Explicou também, que a Universidade, através do projeto AGIR, deverá promover um encontro, após a diplomação, reunindo todos os prefeitos eleitos, para com os gestores definir linhas de ação visando convênio, parcerias e capacitação das equipes.

Durante a reunião, o prefeito eleito Valderico Júnior destacou a importância da Uesc para o desenvolvimento de Ilhéus e da região sul da Bahia, ressaltando a necessidade de fortalecer as parcerias em áreas como educação, tecnologia, saúde e inovação. “A Uesc é um dos grandes pilares da nossa cidade e da nossa região, queremos ampliar as ações conjuntas para atender melhor às demandas da nossa população,” finalizou o prefeito.