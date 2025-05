Reitor da Uesc será empossado na Academia de Letras de Ilhéus

A Academia de Letras de Ilhéus (ALI) vai empossar um novo “imortal”. O professor e poeta Alessandro Fernandes, atual reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), tomará posse na quarta-feira, 7 de maio, às 19 horas, em sessão solene na sede da instituição, localizada na Rua Eusínio Lavigne Lemos, no centro histórico da cidade.

Alessandro Fernandes ocupará a cadeira nº 9, que tem como patrono o ilustre Bernardino José de Souza e como fundador, o escritor ilheense Adonias Filho. A indicação do novo acadêmico foi feita pelos confrades Josevandro Nascimento, presidente da Academia, Jabes Ribeiro e Jane Hilda Badaró, para ocupar a cadeira deixada por Luiz Pedreira Fernandes.

A eleição de Alessandro ocorreu em 26 de setembro de 2024, foi recebida com alegria e humildade pelo professor e poeta. “Sinto-me extremamente feliz e honrado com a notícia da minha eleição para a prestigiosa Academia de Letras de Ilhéus, um dos municípios mais importantes da Bahia e do Brasil pela sua história, pela sua literatura de Adonias Filho, Jorge Amado e tantos outros. Fazer parte desse grupo é uma coisa que sobeja o meu merecimento. É com muita humildade que serei empossado na Academia de Letras de Ilhéus, para a cadeira que era ocupada pelo ilustre desembargador baiano, Luís Pedreira Fernandes, que tem como fundador o grande escritor ilheense Adonias Filho e patrono, ninguém menos, do que Bernardino José de Souza”, declarou o futuro acadêmico.

A acadêmica Jane Hilda Badaró fará o discurso de apresentação no novo membro da ALI. “A Academia de Letras de Ilhéus ganha muito com a presença do Prof. Dr. Alessandro Fernandes. Poeta, intelectual, educador, gestor público, atualmente reitor da mais antiga e extremamente importante instituição pública de ensino superior da região grapiúna da Bahia, com reconhecimento nacional e internacional: a Uesc. Que seja bem-vindo, confrade”. Diversas outras mensagens de congratulações foram enviadas por membros da “Casa de Abel”, carinhoso apelido da ALI em referência a um de seus fundadores, o poeta Abel Pereira.

Alessandro Fernandes é professor do Departamento de Economia da Uesc, onde também se graduou em Economia e Administração e se especializou em Economia Empresarial, mestre em Cultura (Uesc/UFBA), e doutor em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Além disso, preside o Conselho de Administração do Centro de Pesquisa (CepediI), é membro da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), coordena o programa de gestão e apoio institucional dos municípios da Região Sul da Bahia e já integra a Academia de Letras de Itabuna (Alita) e a Academia de Letras e Artes Grapiúna (Agral).

Já ocupou cargos importantes, como presidente do Fórum dos Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Pró-reitor de Extensão da Universidade e foi secretário municipal de Educação e Cultura de Arataca. Por deliberação da Câmara de Vereadores, recebeu o Título de Cidadão Ilheense. Também foi homenageado com a Comenda da Ordem do Mérito de São Jorge dos Ilhéus, outorgado pelo Poder Executivo.