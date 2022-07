Reitor define parcerias da Uesc com a Universidade Aberta de Portugal

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes; a assessora de Relações Internacionais, profa. Ticiana Grecco Zanon; e a profa. Sônia Fonseca, do Departamento de Administração e Ciências Contábeis, participam, até este sábado, 9 de julho de 2022, do II Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CiEECi 2022), que se realiza em Vila Nova de Gaia, Portugal.

O evento tem por objetivos disseminar projetos e práticas de educação empreendedora e cidadania bem como desenvolver uma rede de docentes, empreendedores e decisores políticos que atuam no domínio da pedagogia empreendedora.

“Além do objetivo de assimilar as tendências em educação para empreendedorismo, tema muito caro à nossa instituição, a participação no evento pelos gestores e professores da Uesc, é uma demonstração clara do interesse na efetivação do convênio com a Universidade Aberta de Portugal (UAb), realizadora do evento”, explica a professora Ticiana Zanon.

A comitiva esteve reunida com a reitora da UAb, profa. Carla Padrel de Oliveira, para tratativas do acordo de cooperação que será efetivado com a Uesc no sentido de possibilitar que os professores da Universidade Estadual de Santa Cruz possam dar aulas na UAb (Portugal) e vice-versa. Por fim, foi estabelecido um plano de trabalho para a oferta de um mestrado direcionado aos servidores técnicos e professores da Uesc.

“A concretização deste tipo de iniciativa levará nossa Universidade a conseguir dois grandes propósitos: capacitar cada vez mais nosso quadro de pessoal, bem como dar oportunidade de uma vivência intercultural”, afirma o reitor Alessandro Fernandes