Reitor e vice-reitor da Uesc serão empossados no dia 5 de fevereiro

No próximo dia 5 de fevereiro, (segunda-feira), os professores doutores Alessandro Fernandes de Santana e Mauricio Santana Moreau serão empossados para o segundo mandato como reitor e vice-reitor, respectivamente, da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). A solenidade está marcada para às 18 horas, no Centro de Arte e Cultura do Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, no Bairro Salobrinho, em Ilhéus.

A comunidade Acadêmica da Uesc reelegeu Alessandro Fernandes e Mauricio Moreau durante o pleito realizado em 28 de novembro de 2023, para o período de gestão 2024-2028. Apenas uma chapa inscrita para o processo eleitoral, que obteve mais de 80% dos votos válidos de docentes, discentes e servidores técnicos e analistas.

A reeleição ratifica o trabalho desenvolvido pelos atuais gestores da universidade, de forma transparente, baseado em um perfil democrático, responsável, inovador e articulado. A atual gestão teve início em 2020, 10 dias após a eclosão da pandemia da covid-19, diante de enormes desafios. Mas, agora, ao final, reúne muitas conquistas para o desenvolvimento da Instituição, com impacto positivo na sociedade, de modo geral.

O reitor Alessandro Fernandes lembra que, em abril de 2024, a Uesc vai comemorar 50 anos de fundação do Campus professor Soane Nazaré de Andrade. “É preciso olhar com atenção e respeito esse caminho percorrido e agradecer ao idealismo de visionários como o agricultor Manoel Nabuco, que doou parte da área onde está instalado o Campus; José Haroldo Castro Vieira, um construtor de sonhos; o professor Soane Nazaré, todos os diretores (da antiga Fespi) e dos reitores que me antecederam na nossa Universidade”, destaca.

“Eu e o professor Maurício Moreau, reiteramos os agradecimentos à comunidade acadêmica pela confiança na gestão. Reafirmo que a nossa Uesc muda a vida da gente. Trabalhar e estudar aqui é um privilégio. Sempre estamos buscando melhorar a nossa instituição, mas ainda assim, viver na Uesc, caminhar livremente pelos seus bosques e corredores e ver a nossa diversidade, sem discrições, isso nos dá orgulho, isso nos faz felizes”, frisa o reitor Alessandro Fernandes.

Alessandro Fernandes de Santana – Reitor

Professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Graduado em Economia e em Administração pela mesma instituição. Especialista em Economia de Empresas (Uesc), Mestre em Cultura & Turismo (Uesc e UFBa. – Universidade Federal da Bahia. Doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Mauricio Santana Moreau – Vice-Reitor

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia (1991), realizou o Mestrado em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia (1997) e o Doutorado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Viçosa (2003). Realizou estágio de Pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa (2010). Atualmente, é Professor Títular da Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus – BA. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geoprocessamento, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento do uso da terra, geoprocessamento e manejo e gestão dos recursos naturais.