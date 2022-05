Relembre os melhores jogadores do Campeonato Baiano 2022

Apesar de já ter terminado, o Campeonato Baiano de Futebol ainda segue como um dos assuntos mais comentados da internet e tudo isso em torno dos melhores jogadores da temporada 2022.

Segundo a Federação Bahiana de Futebol divulgou, entre os melhores jogadores do Campeonato Baiano 2022 estão três nomes do Atlético-BA (Altético de Alagoinhas), que se sagrou bicampeão estadual. Alguns deles como Dionísio, Miller e Thiaguinho defenderão a equipe do Vitória na Série.

A Federação Bahiana de Futebol também premiou os melhores técnicos, preparadores físicos e árbitros. O craque do campeonato, revelação, gol mais bonito e equipe mais disciplinada também ganhou destaque na premiação.

A seleção completa dos melhores jogadores do Campeonato baiano de Futebol foi composta pelos atletas Fábio Lima (Atlético); Railan (Jacuipense), Iran (Atlético), Bremer (Atlético) e Cazumba (Bahia de Feira); Diones (Bahia de Feira), Dionísio (Atlético), Miller (Atlético) e Danilo Rios (Jacuipense); Thiaguinho (Atlético) e Rodallega (Bahia).

Carque do Campeonato Baiano

O meia Miller, ex-Atlético de Alagoinhas, foi eleito o craque do Campeonato Estadual de Futebol. Recentemente foi apresentado pelo Vitória. Já o jogador Thiaguinho foi escolhido como o craque das finais.

Melhor técnico

O melhor técnico do Campeonato Baiano foi Rodrigo Chagas, vice-campeão baiano no comando do Jacuipense. Ainda neste segmento da premiação, o preparador físico foi Marailton Jardim, do Atlético-BA, foi eleito como o melhor da competição.

Gol mais bonito

O gol mais bonito do Cameponato Estadual de Futebol da Bahia foi marcado pelo atacante Luidy, jogador do Vitória, no empate por 1 a 1 no clássico disputado contra o Bahia, no Barradão.

Outras premiações

Outro destaque da premiação foi a escolha do melhor árbitro, que este ano teve como escolhido Emerson Ricardo de Almeida Andrade (CBF/Salvador). Já o prêmio de árbitro revelação foi para Josué Reis de Jesus Júnior (CBF/Salvador).

Os assistentes também tiveram seus trabalhos reconhecidos pelos organizadores da premiação e pelos torcedores do futebol baiano. A lista conta com os nomes de Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Fifa/Salvador) e Elicarlos Franco de Oliveira (CBF/Salvador). Além deles, também foi premiado como assistente revelação Antonielson Jesus da Silva (CBF/Salvador).

Motivos para comemorar

O vencedor do Campeonato Baiano teve um motivo a mais para comemorar, pois em seus 50 anos de história e até 2021, o Atlético nunca havia sido campeão estadual até o ano passado e ganhou a competição pelo segundo ano consecutivo. A última vez que um clube que não fosse Vitória ou Bahia conseguiu vencer dois campeonatos seguidos foi em 1943, quando o Galícia, de Salvador, fechou o ciclo de três títulos consecutivos. Confira a tabela do Campeonato Baiano para saber mais como foi a competição deste ano.

Apoio da torcida

O Campeonato Baiano é um dos eventos esportivos mais importantes da Bahia e recebe apoio em peso das torcidas de todas as equipes participantes que vão aos estádios para prestigiar os jogadores baianos.

Além disso, a competição movimenta milhões e ajuda a alavancar a economia do estado com empregos diretos e indiretos, patrocínios das esquipes, valores arrecadados com transmissões esportivas através da televisão, além do dinheiro arrecadado com a chegada de novos sócios-torcedores.

Segundo informações da Federação Bahiana de Futebol (FBF) a premiação do Campeonato Baiano 2022 manteve os valores do ano passado. Para o campeão da temporada o prêmio é de R$ 135 mil, o vice R$ 100 mil, o terceiro colocado R$ 66 mil e o quarto R$ 33 mil.

O Alagoinhas Atlético Clube, também chamado de Atlético da Bahia ou Atlético de Alagoinhas tem sua sede na cidade de Alagoinhas. O time foi fundado em 2 de abril de 1970 e conta hoje com uma das maiores torcidas, que aumentou com as duas vitórias consecutivas do clube no Campeonato Estadual de Futebol.

Hoje a equipe ocupa um espaço no cenário esportivo baiano que sempre foi dominado por clubes tradicionais como o Bahia e o Vitória. O fato de vários atletas do time estarem presentes na lista dos melhores jogadores do ano, prova que o clube está em uma boa fase e segue preparado para enfrentar outros desafios que virão no decorrer do ano no calendário esportivo.

Mercado de apostas esportivas online

Assim como os demais campeonatos estaduais, o da Bahia também é um dos eventos que movimento o mercado de apostas esportivas online no Brasil e está disponível nas principais plataformas.

As rodadas do estadual baiano sempre figuram entre as mais comentadas e prestigiadas do futebol na região Nordeste, além de chamar a atenção de torcedores e apostadores de outras regiões do Brasil. O número de apostas online nos jogos sempre aumenta a cada temporada, mostrando a força da competição no cenário regional.

As partidas mais importantes também são transmitidas pela TV aberta e fechada, além de plataformas de streaming. Todos os jogos são destacados nas resenhas esportivas de canais do YouTube, podcasts sobre futebol e programas esportivos do rádio e da televisão.