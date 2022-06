Relógio de R$ 45 mil é furtado na casa do pai de Leur Lomanto

Joias avaliadas em R$ 100 mil foram furtadas na casa do pai do deputado baiano Leur Lomanto, em Salvador. Um relógio, que custa R$ 45 mil, está entre os produtos levados por um casal, preso pela Polícia Militar. As informações são do G1.

A mulher trabalhava como empregada doméstica na casa da vítima há cerca de quatros meses. Segundo a polícia, ela é acusada de se organizar com o marido para praticar o furto, ocorrido nesta quinta-feira, 9.

A prisão do casal, informa o G1, foi feita pela 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no condomínio de luxo Pedra do Sal, em Itapoan, onde fica a residência do pai do parlamentar.