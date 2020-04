Repasse da Câmara de Itabuna garante equipamentos de proteção para profissionais no Hospital de Base

A compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para funcionários do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM) dá aos vereadores de Itabuna uma sensação de etapa cumprida. Afinal, o recurso é fruto dos R$ 150 mil do duodécimo da Casa, transferidos ao Executivo há cerca de 20 dias.

“Foi feito um acordo em uma reunião remota entre os vereadores, para que as despesas do Poder Legislativo fossem reduzidas e dessa forma o presidente [Ricardo Xavier] conseguisse devolver uma parte do duodécimo, para a compra de EPIs no hospital de Base”, lembrou o vereador Enderson Guinho (Cidadania).

Acompanhado do edil Babá Cearense (PSL), Guinho esteve ontem (23) naquela unidade hospitalar, para acompanhar a situação. Na ocasião, o presidente da FASI (Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna) – entidade gestora do “Base”, Roberto Gama Pacheco, confirmou a chegada do recurso e o processo para aquisição dos materiais.

Além disso, os vereadores se comprometeram em “cobrar o repasse dos R$ 2 milhões da verba federal e também celeridade do Estado na compra dos respiradores que serão destinados para o hospital”. Vale lembrar que o secretário municipal de Saúde, Uildson Nascimento, disse em reunião na Câmara segunda-feira (20) que o citado valor seguiria para o Hospital de Base. É parte dos R$ 8,9 milhões enviados ao município pelo Ministério da Saúde. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)