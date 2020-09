REPENSAR O MUNDO

Cabeças pensantes em nosso país e no mundo, analisando o momento excepcional que estamos vivendo, sob o espectro aterrorizante desse coronavírus, têm chamado a atenção para o problema do aquecimento global que, na opinião, talvez da maioria, seja o ponto inicial para as inúmeras modificações que estão ocorrendo, a exemplo dessa pandemia.

Efetivamente, o clima na terra está mudando, mas aí não se tem uma noção exata se seria por causa da ação humana, ao longo dos milênios ou, como muitos advogam, uma decorrência das inevitáveis modificações geológicas que a terra sofre de tempos em tempos. Não é fácil decifrar os segredos do universo, do qual fazemos parte e de cujo sistema solar, o planeta terra participa; os cientistas têm buscado exaustivamente encontrar sinais de vida em outros corpos celestes, mas, até o momento, as buscas têm sido infrutíferas.

Recentemente, a TV Cultura exibiu um programa muito interessante, dentro do título “Matéria de Capa”, mostrando o aquecimento global e as suas consequências; é o famoso “efeito estufa”, com aumento do gás carbônico e outros gases, promovendo o aumento da temperatura dos oceanos, degelo nas calotas polares e elevação nos níveis de oceanos e mares, podendo levar à destruição de diversas cidades litorâneas. Esse danoso efeito estufa, além de modificar a atmosfera e a temperatura dos oceanos, também conduz a modificações da fauna e flora, atuando, primeiramente, sobre os plânctons, elo iniciai na cadeia alimentar de vegetais e animais; estudos têm mostrado que o Ártico está aquecendo mais rápido que o resto do mundo e é essa parte do extremo norte da terra que garante o equilíbrio da temperatura sobre o nosso planeta.

Nas causas apontadas dessa pandemia pelo coronavírus encontram-se o aquecimento global, o degelo das calotas polares e, entre as várias consequências, a eclosão de vírus e bactérias que se encontravam hibernados há milhares de anos; os cientistas encontraram, na Sibéria, vírus que, possivelmente, datam de 30 mil anos e, quem sabe, entre eles não estaria o já citado coronavírus?

Quando se fala no efeito estufa, também é bom lembrar outras agressões que a chamada civilização tem causado ao nosso planeta, como a quantidade exagerada de plásticos e outros detritos no fundo dos oceanos e mares; como a destruição da mata ciliar levando à degradação de vários cursos de água potável e o exagerado desmatamento; infelizmente, até o momento, o progresso da civilização caminha “pari passu” com a degradação do meio ambiente; o desenvolvimento industrial e os veículos também têm dado a sua contribuição para piorar o ar que respiramos e o clima na terra.

A humanidade demorou muito para se dar conta dos malefícios cometidos contra a natureza e, agora, o conserto é mais difícil, mais caro e mais demorado; os chamados líderes mundiais têm essa ingente tarefa de conduzir os povos em direção a uma vida de mais harmonia com a natureza se é que queremos, de fato, deixar para nossos descendentes um planeta sem as catástrofes que se anunciam.