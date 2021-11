Representantes da economia solidária participam de semana jurídica na Uesc

Dialogando sobre a interação entre direito administrativo e direito do terceiro setor, representantes da economia solidária participaram, nesta terça-feira (23) da XXI Semana Jurídica da UESC. Gratuito e virtual, o evento foi aberto às comunidades acadêmica e externa.

O diálogo teve condução do professor doutor Efson Lima, advogado e coordenador na Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão Socioprodutiva (CATIS) na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do estado da Bahia e integrante do Conselho Estadual de Fomento e Colaboração (Confoco).

O coordenador no Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, Thiago Fernandes, também participou do evento. O convidado é mestrando em Ciências do Desporto (Universidade da Beira Interior/Portugal) e coordenador de Cacau e Chocolate no Slow Food Brasil.

Para ele, a iniciativa de apresentar a experiência da economia solidária do território é de suma importância. “Sem dúvida alguma, uma atividade proveitosa até porque foi uma oportunidade de dialogarmos com a comunidade acadêmica e esta, por sua vez, também interagir com a sociedade civil conhecendo o trabalho do terceiro setor no Litoral Sul num aprendizado mútuo”, conclui Fernandes. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)