Representantes do comércio exaltam legado de Rolemberg Macedo

O papel incansável do empresário Rolemberg Macedo na defesa do comércio de Itabuna fica claro nas palavras de representantes das entidades ligadas ao principal segmento da economia no município.

Rolemberg, que enfrentava sérios problemas de saúde, morreu na madrugada desta terça-feira, 15, em Itabuna, onde sofreu um infarto.

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Carlos Leahy, lembra ter sido sucessor do saudoso colega à frente da entidade, entre os anos de 2000 e 2010.

Ele manifesta reconhecimento e admiração. “Rolemberg foi presidente da CDL por oito anos. Comprou as salas do prédio que usamos até hoje na Cinquentenário, trabalhou para integração de todas as CDLs do sul e extremo-sul da Bahia, para informatizar toda documentação, era ativo na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, onde foi diretor distrital, sempre envolvido …”, enumerou Leahy, em entrevista ao Diário Bahia.

Indo além, ele faltou também da percepção do saudoso empresário como profissional e como pessoa. “Um cara lutador, comprometido com o movimento lojista, humano, companheiro, família, participava de todos os movimentos em benefício do comércio, foi o primeiro a colocar um box no Centro Comercial…”, detalhou, emocionado.

Já o empresário Jorge Braga, recordou a imagem de alguém que conheceu ainda na adolescência. “E daí firmamos uma amizade sincera, nos tornamos amigos, constituímos família e nossas famílias até hoje são muito unidas. Rolemberg lutou com bravura, comerciante há mais de 45 anos, com a Macedo confecções e no ramo de materiais de construção. Ex-presidente da CDL de Itabuna, ex-presidente do Lions Clube Itabuna Sul, Maçom e atual presidente do Sindicom. É com muita honra e sentimento que falo sobre Rolemberg Macedo. Lamentável, grande perda. Que Deus o acolha em seu reino e fortaleça a família enlutada. Descanse em paz, companheiro”, declarou, consternado.

“Uma referência para nós”

O vice-presidente do Sindicom (Sindicato do Comércio Varejista), José Adauto Vieira, fala do parceiro de atuação na entidade – Rolemberg era presidente em segundo mandato. “Posso dizer que o comércio de Itabuna amanhece mais pobre, mais frágil e menos combativo. Ele foi uma referência para nós, uma pessoa que não se omitia e sempre tinha posicionamentos firmes em tudo que envolvia a melhoria do comércio de Itabuna. Que Deus possa confortar toda a família Macedo nesse momento de dor e perda!”, assinalou.

Depoimento marcante também veio do empresário Eduardo Carqueija, hoje tesoureiro do Sindicom. Ele contou que conhece Rolemberg desde 1977, quando veio morar em Itabuna. Carqueija é ilheense, mas à época morava em Eunápolis. Logo, passou a admirar a postura do grapiúna.

“Fui tesoureiro na primeira gestão dele na CDL; foi um grande presidente, fez um brilhante trabalho. As campanhas da CDL eram espetaculares, até parque de diversão colocava na Cinquentenário em dezembro, eram três, quatro carros sorteados. Era um gestor audacioso; nos congressos da CDL, sempre tinha um ônibus, uma van, levava uma comitiva boa”, recordou.