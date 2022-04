Republicado o edital para contratação de empresa que vai gerir Zona Azul de Itabuna 

A Prefeitura de Itabuna republicou na terça-feira, dia 12, o Aviso de Licitação e o Edital de Concorrência Pública nº 0001-2022, para a contratação da empresa para gerir e operar o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul na cidade. Objetiva conceder a outorga para que a empresa vencedora execute o sistema de estacionamento pago para veículos nas vias públicas do município.

A sessão de abertura e entrega dos envelopes com os documentos de habilitação, proposta técnica, e proposta de preço deverão ser entregues no dia 30 de maio, às 9h, no Departamento de Licitação da Secretaria de Gestão e Inovação nº 2ª andar do Condomínio Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron, nº 1.087, Jardim Vitória.

O sistema terá vendas de crédito de estacionamento rotativo, com créditos eletrônicos e cartões magnéticos, o que inclui terminais eletrônicos fixos e portáteis, aplicativos, materiais e mão de obra.