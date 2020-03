REPUBLICANOS E A COLIGAÇÃO COM FERNANDO GOMES

O apoio do Partido Republicanos à reeleição do prefeito Fernando Gomes, se juntando na majoritária com o PTC, Solidariedade e PMN, já é questionado por algumas lideranças da legenda.

A sigla, sob o comando político do deputado federal Márcio Marinho, integra a base aliada de ACM Neto, gestor de Salvador e presidente nacional do DEM. Aliás, o bispo Marinho, como é religiosamente conhecido, reivindica a indicação do vice na chapa encabeçada por Bruno Reis, pré-candidato do netismo soteropolitano ao cobiçado comando do Palácio Thomé de Souza.

Fernando Gomes é neoaliado do governador Rui Costa (PT), que emite vários sinais de que pode apoiar o atual gestor de Itabuna na sua tentativa de conquistar o sexto mandato, o que significa a quebra do tabu do segundo mandato consecutivo (reeleição).

O problema é que a legenda, ligada a Igreja Universal, sob a tutela de Edir Macedo, não deu importância a uma possível inelegibilidade do alcaide, cada vez mais provável e de difícil solução jurídica. Trataram o assunto com desdém, achando que era mais um oba-oba da oposição.

Conversando com um Republicanos, que pediu para que não revelasse seu nome, ele apontou um certo arrependimento que já começa a tomar conta da cúpula estadual da agremiação partidária. “O plano B, em caso de Fernando ficar impedido de ser candidato, vai ser um fracasso. Pode até influenciar negativamente na campanha dos pré-candidatos a vereador”, disse.

Para ele, o bispo Marinho se precipitou na tomada de decisão para apoiar Fernando. Deveria esperar mais um pouco, se interar dos processos que podem tornar o alcaide inelegivel. “Tenho impressão que o bispo Marinho está arrependido”, disse o pré-candidato ao Parlamento municipal, que também cita a alta rejeição do atual gestor do centro administrativo Firmino Alves como ponto que poderia servir de argumento para que o Republicanos tomasse outro rumo na sucessão.

Pois é. Agora, como diz a sabedoria popular, Inês é morta. Mas como se trata do movediço e traiçoeiro mundo da política, a Inês pode ressuscitar e o Republicanos rever sua posição.