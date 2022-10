Requalificação asfáltica da Rua Floresta beneficia milhares de moradores do São Caetano 

Há mais de cinco décadas a Rua Floresta, no São Caetano, se tornou um dos principais corredores de tráfego de Itabuna interligando bairros das zonas sul com intenso trânsito de veículos, ciclistas e transeuntes. Porém, isto não foi fator determinante para que tivesse a devida atenção do poder público municipal nos aspectos de conservação e manutenção da via, o que gerou a degradação do pavimento.

Agora, com o Programa de Reestruturação da Cidade (PRC), executado pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), em parceria com o Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER), a Rua Floresta recebe tratamento diferenciado. Toda sua extensão de 559,38 metros está sendo requalificada., com o corte geométrico, fresagem e aplicação de uma expressiva camada de asfalto CBUQ.

O secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, informa que as obras continuam sendo executadas em toda a cidade, com a previsão de requalificar 42 ruas e avenidas, principalmente aquelas que são corredores de tráfego. “É um projeto arrojado que melhora as condições da malha viária da cidade”, acrescenta.

Para o técnico em telecomunicações Igor Luiz Moreira, que há 14 anos mantém box comercial na parte final da Rua Floresta, esta é a primeira vez que está sendo executado naquela via um trabalho de qualidade. “Estávamos acostumados a ver apenas tapa-buracos. Agora, o que vemos é uma pavimentação asfáltica de qualidade. Com certeza vai ter durabilidade superior” afirmou.

Segundo ele, “por isso, o prefeito Augusto Castro está de parabéns por tratar os bairros periféricos com o mesmo tratamento do centro da cidade”, com o que concorda o mototaxista Paulo Roberto Santos Andrade que sabe como trafegar pela via em horários de pico e em dias de chuva.

“A todo instante era muito perigoso, porque além do tráfego intenso, tínhamos que desviar dos buracos pondo em risco a nossa segurança e dos nossos passageiros. Agora, teremos mais segurança para trabalharmos”, disse Paulo, que como mototaxista há 4 anos trafega pela Rua Floresta,

Já a funcionária pública estadual Maria Rita Alves de Almeida (foto), residente no condomínio residencial Vale das Pedras há mais de 18 anos, falou de sua alegria em presenciar uma intervenção do nível da que a Prefeitura e o Governo do Estado executam. Ela disse se lembrar do quanto era inseguro transitar pela rua, devido às manobras arriscadas de motoristas, ciclistas e motociclistas.

“Espero que com essa requalificação, tenhamos também a melhoria da qualidade da iluminação pública e a implantação de quebra-molas em alguns pontos que registram acidentes constantes ”, opinou Maria Rita.