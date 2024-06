Reservatório do Projeto Mais Água do Novo Lomanto passa por inspeção de qualidade

A montagem do reservatório do Projeto Mais Água para a Cidade, com capacidade para armazenar três milhões de litros de água, no Bairro Novo Lomanto, entrou na etapa de acabamento.

Segundo o encarregado da empresa responsável pela montagem dos tanques, João Vicente Nonato, o reservatório do Novo Lomanto já passou por inspeções que comprovaram não existir nenhum tipo de não conformidade no processo de montagem e soldagem do equipamento. Os reservatórios têm como base de suas estruturas chapas de aço soldadas.

“Foram realizados os testes de solda, sendo eles: EVS – ensaio visual de solda, LP – Liquido penetrante e US – ultrassom, além do teste de vácuo das soldas do fundo. Esses ensaios são realizados a fim de detectar possíveis descontinuidades, que não foram encontradas. Os testes fazem parte do processo de controle de qualidade do reservatório”, explica Vicente Nonato.

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, salienta que os testes por que já passou o reservatório de três milhões de litros d’água, mostra que a segurança é um dos principais itens básicos da empresa responsável pela montagem dos tanques do Projeto Mais Água para a Cidade.

“Os testes realizados no primeiro reservatório comprovam que os itens segurança e qualidade do serviço estão assegurados. Vamos avançar para a conclusão das obras de execução do projeto para melhorar a qualidade de vida da população de Itabuna, que durante muito tempo sofreu com o fornecimento irregular de água”, expressa o presidente da EMASA.