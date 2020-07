Resíduos sólidos: Consórcio Litoral Sul participa de debate internacional

Foi assinado nesta sexta-feira (3), em cerimônia online, um acordo de Cooperação Técnica entre a Rede Nacional de Consórcios Públicos do Brasil e a Associação para a Gestão de Resíduos Sólidos de Portugal. O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – Litoral Sul foi representado pelo secretário executivo, Luciano Veiga, que também preside o Conselho dos Secretários Executivos da Federação de Consórcios da Bahia – Fecbahia.

O Termo de Cooperação tem a finalidade de colaborar com os consórcios públicos, inclusive da Bahia, no planejamento, desenvolvimento e ações ligadas aos resíduos sólidos. A ideia é atender às necessidades da região, em especial aos municípios que ainda possuem grande quantidade de lixões. Sempre a partir da observância das práticas internacionais, bem como a ampliação do entendimento sobre os melhores modelos para desenvolver essas atividades de forma consorciada.

Melhores práticas

Para Luciano, é um grande passo porque a entidade ganha em conhecimento e começa a ter um lastro maior de visualização quanto às melhores práticas relacionadas a resíduos sólidos na Bahia, no Brasil e no mundo. “O Consórcio Litoral Sul passa a fazer parte desse debate, permitindo que ele tenha uma ampliação não só de conhecimento de informações, mas principalmente em relação a ter um envolvimento maior e melhor com as instituições internacionais que desenvolvem essa atividade na Europa”.

Victor Ivo Borges, presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, destacou que esse acordo é de suma importância para o Brasil, tendo em vista que Portugal evoluiu muito nos últimos 10 anos na área de resíduos sólidos, reciclagem e a parte de organização dos municípios em consórcio. “É um caminho que nós podemos verificar e aprender com os países europeus, adaptando às condições do Brasil e aplicar no território nacional, visando ter um avanço nesse setor”.