Respiradores doados pelo estado viabilizam ampliação de UTIs no Hospital de Base

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães segue ampliando sua capacidade de atendimento aos pacientes diagnosticados com a Covid-19. Após receber, na semana passada, 15 respiradores pulmonares enviados pelo Governo do Estado da Bahia, o hospital ampliou de 5 para 10, os leitos de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), Roberto Gama, outros 10 respiradores já foram testados e serão instalados nos próximos dias.

Ao explicar a importância de cada respirador para o tratamento da Covid-19, Roberto Gama ressaltou o quanto os equipamentos são fundamentais e importantes para o hospital seguir salvando vidas. “Dos 15 aparelhos enviados pelo Governo do Estado, colocamos cinco em funcionamento e estamos viabilizando a instalação dos outros 10 equipamentos, portanto não há possibilidade de devolução”, declarou Roberto Gama, que agradeceu ao Governo do Estado por essa doação.

Na oportunidade, Roberto esclareceu que para colocar em funcionamento um leito de UTI são necessários equipamentos complementares, como monitores multiparâmetros, que são equipamentos responsáveis por medir a pressão arterial e batimentos cardíacos do paciente, além de raio-x portátil, eletrocardiograma, e bombas de infusão, usadas para aplicar os remédios. Novos leitos de UTI demandam ainda equipes médicas, de enfermagem, dentre outros profissionais necessários e com as devidas qualificações. Por isso, o Hospital de Base está instalando as unidades por etapas.

Na semana passada, diante da necessidade de acelerar a entrega de equipamentos necessários à instalação de UTIs, o prefeito Fernando Gomes solicitou que técnicos do município fossem de carro à cidade de Belo Horizonte (MG), buscar 12 monitores multiparâmetros. Os equipamentos chegaram e já foram instalados. Preparado para atender pacientes de Itabuna e região, o Hospital de Base conta ainda com 38 leitos clínicos para pacientes da Covid-19.