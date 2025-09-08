Restabelece sistema de iluminação da Arena Beira-Rio depois da tentativa de furto de cabos elétricos

A Prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), concluiu na última sexta-feira, dia 5, reparos no sistema de iluminação da Praça Pastor Hélio Lourenço da Silva, no Bairro Góes Calmon, que sofreu ataque de vandalismo na madrugada de segunda-feira, dia 1º, quando tentaram furtar cabos elétricos.

Por isso, a Secretaria de Esportes e Lazer decidiu manter desligado o sistema para evitar curto-circuito provocado pela ação de vândalos. Desde segunda-feira que as equipes de eletricistas trabalhavam para realizar os reparos e evitar que alambrados passassem carga elétrica, oferecendo risco de choques aos atletas que utilizam as quadras de areia da Arena Beira-Rio.

A Prefeitura de Itabuna adotará medidas para coibir novas ações de vandalismo neste e demais espaços públicos e sistemas da rede de iluminação da cidade.