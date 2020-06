Restaurante Psiu abre espaço para nova pista na estrada de Olivença

Dá licença que eu quero passar! Pedido assim abriu espaço para projeto de duplicação de um trecho da BA-001, em Ilhéus. O Psiu, bar e restaurante construído no meio do caminho, saiu. Vai entrar em seu lugar uma pista para facilitar o trânsito no local.

Então, no meio do caminho tinha um Psiu, de boas lembranças, pois era um dos ambientes mais frequentados da zona sul, à margem da 001, que dá destino a Olivença. Lá, a culinária baiana era uma eficiente ferramenta para atrair turistas.

Mas acabou. O Psiu, portanto, não existe mais, pelo menos no local de antes: um imóvel construído no lugar errado. É possível que o proprietário, depois da pandemia, reative o restaurante em novo espaço, ali próximo, onde funciona o Psiu Eventos. Que assim seja!