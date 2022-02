Reunião discute liberação de crédito emergencial para empreendedores afetados pelas chuvas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), recebeu 3.314 solicitações de crédito emergencial de empreendedores baianos afetados pelas chuvas no final do ano passado. Desse total, já foram liberados 500 pedidos, um montante de aproximadamente R$ 13 milhões.

O processo de concessão do benefício foi discutido nesta quarta-feira (16), em uma reunião que contou com a participação do titular da Setre, Davidson Magalhães, do presidente da Desenbahia, Paulo Costa, e do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Itabuna, Carlos Leahy.

A análise do grande volume de solicitações está sendo realizada criteriosamente para que os beneficiados atendam todas as condições previstas para acessar os recursos. Eventuais atrasos na liberação do crédito são decorrentes de inconsistências nos documentos enviados e da nova onda de Covid-19, que afetou parte dos técnicos responsáveis pela análise.

A expectativa é que sejam liberados entre R$ 50 milhões a R$ 70 milhões de crédito emergencial, contribuindo para a manutenção dos negócios e a geração de renda.