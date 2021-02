Reunião entre secretários e o NR de Saúde Sul é adiado para quarta-feira  

A reunião foi uma solicitação do presidente da Amurc e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (foto), diante do aumento na ocupação de leitos de tratamento da Covid-19 na região Sul da Bahia. Ainda nesta segunda, 8, o gestor estará em uma audiência com o governador do Estado, Rui Costa para tratar de pautas referentes ao município de Itajuípe, além de algumas reivindicações da região, entre elas, a necessidade emergencial da ampliação do número de leitos de UTIs Covid-19.