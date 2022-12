Réveillon “A Natureza em festa” confirmado no São José Beach Club, em Itacaré

Em meio aos cancelamentos de reveillon, está confirmada a realização do “Reveillon São José – A natureza em festa “, na paradisíaca praia de São José, localizada entre o mar de águas límpidas e tranquilas e a mata nativa exuberante em Itacaré .

O evento mais charmoso e exclusivo da Bahia, será realizado nos dias 31 dezembro, com réveillon all inclusive e buffet preparado pelo renomado chef Leleco, e 1 e 2 de janeiro com festa na piscina (pool party). Nos três dias a animação fica por conta dos DJS Rafa Gouveia e Oliver .

“Será a melhor e mais exclusiva festa voltada para famílias e casais do litoral baiano e para todos aqueles que desejam natureza , boa música e excelente gastronomia “, afirma a diretora do São José Beach Club , Karen Ferraz.

O lote para o Reveillon São José vai virar no dia 27. Últimos ingressos disponíveis podem ser adquiridos através no Sympla.

Mais informações: (73) 99192-0094.