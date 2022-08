Revelação do forró, Nattanzinho traz show para Ilhéus

Estourado em várias partes do Brasil, o grande fenômeno da música Nattan chega a Ilhéus, para a euforia dos fãs do sul da Bahia. O show está confirmado para o dia 02 de setembro, no Centro de Convenções. O Ilhéus Holiday terá, ainda, apresentações de Trio da Huanna e DJ Arthur.

O cearense, mais conhecido como Nattanzinho – o dono do Hit “Morena” –, que já conta com mais 45 milhões de visualizações no YouTube, é uma das maiores revelações do forró dos últimos tempos. O show dele, inclusive, já é um dos mais requisitados em todo o Brasil.

O primeiro lote de ingressos teve a venda iniciada quarta-feira (03), com grande adesão do público. O evento terá dois setores: Área Vip – com open bar de água, refrigerante e cerveja – e Pista.

Os pontos de venda são:

ILHÉUS (Supermoda, Armazém Carioca)

ITABUNA (Bigodon Barbearia)

Ou pelo site (https://baladapp.com.br/a/ilheus-holiday-ilheus-ba-02-de-setembro-de-2022/2972)

O 1º LOTE na Pista custa R$60,00 e na ÁREA VIP sai por R$ 200,00.