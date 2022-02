Reverência traduz sessão em homenagem a voluntários em Itabuna

Em nome da sociedade, a Câmara de Vereadores pôde reverenciar o trabalho humanitário realizado por centenas de voluntários desde a histórica enchente do Rio Cachoeira, em Itabuna. O abrigo, o prato de comida, o cuidado oferecidos em diversos QGs pela cidade justificam as homenagens durante sessão especial na noite da última quarta-feira (16), no Teatro Candinha Doria.

O evento, proposto pelo presidente da Casa, vereador Erasmo Ávila (PSD), foi abraçado pelos demais edis; por representantes do Executivo, a exemplo do prefeito Augusto Castro (PSD); secretários de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro; de Relações Institucionais, Alcântara Pellegrini; de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Júnior, e dezenas de outros nomes da população grapiúna.

Naquela noite cheia de emoção, foram laureados grupos religiosos (católicos e evangélicos) e não religiosos (educadores, desportistas e servidores públicos, entre outros), que vêm dedicando dias e noites de serviço às vítimas da devastação imposta pelas intensas chuvas que marcaram o final de dezembro.

“Verdadeiros heróis”

Para Erasmo Ávila, aquela noite simbolizou o sentimento de respeito que predomina em cada canto de Itabuna. Algo que se espalhou pelos mais diversos lugares onde se tomou conhecimento da verdadeira tragédia ocorrida no município.

“Estamos homenageando verdadeiros heróis, que se dedicaram de forma voluntária, não só para salvar vidas, mas também para reconstruir sonhos. Este momento fará história e, com certeza, ficará na memória de todos nós. (…) Vocês mostraram para o mundo o quanto o povo de Itabuna é solidário. Essa casa ainda é pequena para o coração do nosso povo”, declarou.

Ele fez questão, também, de agradecer aos agentes públicos que deram absoluto respaldo ao trabalho para acolhida aos desabrigados e desalojados. Citou, em especial, integrantes do Corpo de Bombeiros de Itabuna, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Defesa Civil, além de secretários municipais que igualmente se empenharam na força-tarefa montada para socorro àqueles que foram penalizados pela enchente.

Para envolver a todos no clima e frisar a relevância do que foi vivido – e, felizmente, superado, foi exibido um vídeo (produzido pela RCM Propaganda), mostrando o papel dos envolvidos no lamentável episódio. Em tela, desde o primeiro QG (montado na sede do Legislativo) até os relatos emocionados de cidadãos que amargaram a devastação imposta pelo temporal.

Vale lembrar, ainda, que o acesso ao local da sessão atendeu às medidas sanitárias contra a proliferação do coronavírus. Entre as exigências, comprovante de vacinação, uso de máscara e foram disponibilizados totens com álcool em gel.

Grupos homenageados

A relação de homenageados, elaborada numa troca de informações com a comunidade, inclui cerca de 400 voluntários (nomes independentes e ligados a integrantes dos QGs distribuídos em vários bairros e no centro). Os grupos foram chamados pelo primeiro-secretário da Câmara, Israel Cardoso (PTC), e o segundo-secretário, Luiz Júnior da Saúde (DC). Cada edil ou a secretária Andrea Castro entregavam a honraria, sob aplausos aos nossos heróis da vida real.

Um dos laureados foi o pescador Jean de Oliveira, que salvou mais de 120 pessoas em uma canoa. Também, um a um, vieram os nomes dos QGs (Câmara, CAIC, Grapiúna, Centro [esporte], Lomanto, Modelo, Comunidade São João Batista/bairro Fátima, Mangabinha, Nova Ferradas, 1ª Igreja Batista de Itabuna, Igreja Batista Shalom, Transporte, Turma do Jet-ski, Urbis, Grupo Mulheres do Brasil/ Núcleo Itabuna, Projeto Mãos Que Ajudam/Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias), além de equipes do CEEP e Semel.