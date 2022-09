Revisão Enem UniFTC retorna de forma presencial em 2022

Com foco nos estudantes que estão se preparando para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Rede UniFTC inicia as inscrições gratuitas para a oitava edição de sua Mega Revisão Enem, que este ano acontece de forma presencial. Os interessados podem realizar as inscrições através do link: megarevisao.com e garantir acesso exclusivo aos conteúdos.

A Mega Revisão Enem UniFTC conta com uma programação focada na preparação do estudante para o Enem 2022, além da participação e expertise de professores especialistas em aprovação no exame. As aulas vão acontecer nas cidades de Salvador, Vale do São Francisco (Juazeiro e Petrolina), Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista.

A primeira Mega das Megas vai ocorrer na região do Vale do São Francisco no dia 20 de outubro. Em seguida, os estudantes de Itabuna vão participar do evento no dia 26 de outubro. Dia 27 é a vez dos futuros universitários de Jequié presenciarem o aulão de revisão.

Em 3 de novembro a UniFTC de Vitória da Conquista realizará a edição do evento. Por fim, a Mega Revisão Enem UniFTC encerra sua edição deste ano em Salvador, no dia 10 de novembro, pouco tempo antes do dia da prova do Exame, que será aplicada este ano nos dias 13 e 20 de novembro.

Realizado desde 2014, a estimativa é que mais de 100 mil estudantes já tenham participado da Mega Revisão Enem UniFTC desde a primeira edição. Um projeto do Grupo Educacional UniFTC, em parceria com o Escritório do Pensamento, a Mega chega em 2022 de forma presencial, após dois anos acontecendo em ambiente remoto por conta da pandemia da Covid-19.