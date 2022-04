“Rita desgramada” marca acerto de contas com Raneychas

Sabe aquele apelo para uma certa Rita voltar e o sujeito perdoa até a “facada”? Ela estaria de olho na lancha do “Cabeça branca”? Ou será que a pegada “Tierryt” quer curtir a sofrência ao som de Raneychas? Então! É mais ou menos o que promete a Balada 73, marcada para sexta-feira (08), em Itabuna.

A festa, na Arena Itabuna (ao lado da Prefeitura), será a partir das 22 horas e terá ainda os shows de Marcynho Sensação e Kauã Araújo. E a organização avisa: já rola virada de lote a partir desta quarta-feira, hein? Vai perder?

Quem estiver afim de se jogar nessa curtição tem dois espaços: Arena e Vip Open (com direito a cerveja Heineken, água e refrigerante. Os ingressos podem ser adquiridos através do link – Bilheteria Digital <https://www.bilheteriadigital.com/balada-73-08>

Aqueles que desejam comprar presencialmente podem ir aos seguintes locais: Bigodon, Seven (no Shopping Jequitibá), na Perfomance, na avenida do Cinquentenário e Leo Umbigo, no bairro São Caetano.