Roberto Lima é eleito presidente do Sindiacs/ACE

O Sindiacs/ACE (Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Sul da Bahia) realizou eleição ampla na quinta-feira (07/12, nas 31 cidades que compõem a base territorial. O servidor Roberto Lima Machado foi escolhido novo presidente da entidade. A chapa vitoriosa, intitulada “Força, Trabalho e Conquistas”, tem Cristiane Costa como vice-presidente. Ambos obtiveram expressivos 99,04% dos votos válidos.

A nova gestão enfrentará importantes desafios, sendo os principais a ampliação das lutas nacionais da categoria. Entre as pautas prioritárias estão a busca pelo estabelecimento do Piso Nacional de três salários mínimos, a defesa da Aposentadoria Especial e Insalubridade Grau Máximo. Além disso, a Chapa 1 pretende pressionar os municípios a garantirem o pagamento integral do Piso Salarial e do Incentivo Financeiro.

União como caminho

Roberto ressaltou a importância da união da categoria para enfrentar os desafios que se aproximam. “Estamos comprometidos em trabalhar incansavelmente para garantir os direitos dos ACS/ACE. A expressiva votação reflete a confiança depositada em nossa chapa, e vamos honrar essa confiança com dedicação e comprometimento”, afirmou o presidente eleito.

A posse da nova diretoria está agendada para breve, e a expectativa é que a gestão de Roberto Lima Machado e Cristiane Costa traga avanços significativos para a categoria, consolidando a luta por condições dignas de trabalho e reconhecimento pela fundamental contribuição desses profissionais para a saúde pública no sul da Bahia.