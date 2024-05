Roda de Conversa encerra Abril Azul de Conscientização do Autismo no Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá em Itabuna, encerrou domingo (28) a ação Abril Azul de Conscientização do Autismo, com uma Roda de Conversa sobre os aspectos, formas de convivência e inclusão social de autistas. A Roda de Conversa teve as presenças da psiquiatra Drª Thatiana Paz, a advogadas Marta Pinto, a graduanda em Direito Yasmim Pereira (diagnosticada com TEA); e a psicóloga Raquel Prudente, com muitos relatos de superação

A atividade aconteceu no piso superior e a programação de encerramento do Abril Azul inclui ainda oficinas terapêuticas com a Clínica Pupa e Escola Kumon

PERFIS

Raquel Prudente, Graduada em Psicologia e Filosofia; Especialista em Filosofia Contemporânea, Psicomotricidade e Psicopatologia Clínica. Atua como Psicóloga Clínica, Psicóloga Educacional na Escola Curumim e Colégio Estadual do Campo Jorge Calmon e há seis anos faz parte da equipe do CEPEI – Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva, com atendimento psicológico a alunos com TEA.

Marta Pinto, mãe atípica, mentora, palestrante, Advogada, graduada em Direito pela Universidade Metropolitana do Sul em 2015. Pós graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Damásio Educacional. Ex-Procuradora do Município de Itabuna. Especialista em Direito da Saúde Pública e Suplementar com foco no Direito da Pessoa Autista

Dra. Thatiana Paz, trabalha na área de saúde mental com Psiquiatria da Infância e adolescência, pós graduada em transtorno do espectro autista; Médica do Centro de Autismo de Itabuna no CREADH e docente na Faculdade de Medicina Afya, atuando também como palestrante e coordenadora do I Congresso Baiano de Psiquiatria e Neurologia de Itabuna.

Yasmin Pereira, 23 anos, autista que luta pelos direitos dos autistas. Trabalha na área jurídica. Aprovada na OAB no 9º semestre do curso de Direito, Aprovada no Concurso de Conciliadora Judicial, atuante na área jurídica em prol dos direitos dos autistas.