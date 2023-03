Rodovia Ilhéus -Itabuna será interditada nesta quarta-feira

Por medida de segurança, o tráfego de veículos entre os quilômetros 25 e 26 da rodovia BR-415, trecho Ilhéus – Itabuna, será interrompido na quarta-feira, dia 15, às 16h, para a execução do serviço de desmonte de rocha por meio de detonação controlada, na estaca 340 da nova BA-649.

Construída pelo Governo do Estado, ligando os dois municípios do Sul da Bahia, a nova rodovia terá uma extensão total de 18 km, entre a Fazenda Progresso e a localidade do Banco da Vitória, através da margem direta do Rio Cachoeira. A interrupção da BR-415 na quarta-feira está prevista para durar 5 minutos.