Rodrigo Xavier e Sandoval Benevides são reeleitos no Itabuna Esporte Clube

Rodrigo Xavier e Sandoval Benevides serão reempossados nos cargos de presidente e vice-presidente do Itabuna Esporte Clube. A solenidade de posse está prevista para o próximo dia 08 de novembro, uma quarta-feira, na sede da entidade.

Liderando a chapa única “Itabuna mais forte”, “Digão Xavier” e Sandoval foram reeleitos na tarde deste domingo, dia 29, num pleito que ocorreu na sede social, no bairro Conceição, e mobilizou durante todo o dia familiares e associados.

Os dois dirigentes foram reeleitos juntamente com Rui Corrêa, presidente do Conselho Deliberativo do Itabuna Esporte Clube, Ivanilson Souza Pontes, presidente do Conselho Fiscal. Os quatro vão dirigir os destinos do IEC nos próximos quatro anos. Além deles, também foram eleitos outros vinte e nove membros do CD e quatro do CF.

Após quinze anos sem conseguir uma classificação para o Brasileirão e jamais ter disputado a Copa do Brasil, o Itabuna Esporte Clube fez história este ano, ao se classificar para o Campeonato Brasileiro da Série D e para a Copa do Brasil pela primeira vez, desde a sua fundação em maio de 1967.

“Além dessas duas competições profissionais, o IEC disputará, também em 2023, a primeira divisão do Campeonato Baiano, o Campeonato Sub-20 e outras competições de bases”, afirmou “Digão”. Na tarde desta segunda-feira, dia 30, ele participará, na sede da FBF-Federação Bahiana de Futebol, em Salvador, da reunião do conselho técnico do Campeonato Baiano, que definirá o calendário do certame.

O presidente do IEC reconheceu que “em 2024 o clube enfrentará um desafio maior, em função da participação em todas essas importantes competições, mas o nosso planejamento já tem sido feito. A diretoria tem trabalhado nesse sentido e está montando uma equipe competitiva para brilhar nas competições nacionais e, dentro em breve divulgaremos todas essas ações”.

Foram eleitos para o Conselho Deliberativo, Evans Maxwel de Araújo, José Matos Conceição, Olívio Martins da Hora, Alberto Elmo Martins, Ederivaldo Benedito Santos, Cláudio Willian Silva Cruz, Adriano Nunes Seixas, Allah Muniz Góes, Advando José Ribeiro Santos, Aurelito Lorenz, Emílio de Moraes Guirra, Rommel Serra Vasconcelos, Silvina Jeane Pedra, José Galdino Neto, José Carlos Alves da Silva, José Evaristo Cardoso Neto, Valter Ramos da Silva, Roberto Azevedo Mota, Ricardo Sampaio Souza, Thiago Nascimento Barbosa, Daniel Rogério Oliveira de Souza, Antônio Eduardo Simões, Gilberto Santana Filho, Waldson Luis Kruschewisky, Gabriel Silva Cavalcante, Crélia Lima dos Santos, Lucidalva Barbosa Souza, Durval Ribeiro Filho e João Luiz Cordeiro Passos.

Os suplentes do Conselho Deliberativo são: Ademilton Oliveira Ninck, Alex Santos Figueredo, Tomé Rosa dos Santos, Carleone Rodrigues de Souza, Carlos Fernandes da Silva Pereira, George Thadeu Campos, José Idelfonso Figueredo, Samylla Santos Gomes Xavier, Oziel Oliveira Tinel e Alex Santos Figueredo. Já o Conselho Fiscal é integrado por Ivanilson Souza Pontes, Edval Jorge Duarte Caldas, Lilian Bastos Ferraz, Lucas Cordeiro Passos e Jonas Boamorte dos Santos. Durval Ribeiro Neto, Carlinéia Lima Santos e Paulo Roberto Santos são suplentes dos Conselho Fiscal.