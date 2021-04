Rompimento de redes mobiliza equipes da Emasa em Itabuna

O rompimento de uma adutora de 300 milímetros no bairro Novo Horizonte ocorrido nas primeiras horas de hoje, dia 2, vai prejudicar o abastecimento de água nos bairros Pontalzinho, Castália, Loteamento São João, Parque do Santo Antônio, Antique, São Roque, Alto Maron, e o próprio Novo Horizonte.

“Essa rede leva água para o reservatório do Antique de onde é feita a distribuição aos demais bairros dessa área geográfica da cidade. Esse tipo de problema, cria um efeito dominó, pois termina gerando atraso em nosso cronograma de manobras” ressalta Bruno Mendonça, diretor técnico da Emasa.

Além do problema na rede do Novo Horizonte, um vazamento na tubulação de 250 milímetros na Avenida do Cinquentenário também está mobilizando equipes da Emasa para sanar o problema. “No centro da cidade, o serviço será concluído até o início da tarde e não prejudicará a essa parte central”, afirma Mendonça.