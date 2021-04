Rompimento em adutora pode afetar abastecimento de água em Itabuna

O rompimento na principal adutora de captação da Emasa, localizada em Rio do Braço, distrito de Ilhéus, poderá afetar o abastecimento de água em Itabuna. “Nosso pessoal de campo já está atuando no local. A princípio, o problema é de fácil solução, mas pode causar uma baixa na oferta para a Estação de Tratamento de Água (ETA) e provocar atraso no abastecimento”, explica Bruno Mendonça, diretor técnico da empresa, sobre o incidente ocorrido nesta segunda-feira (5).

A adutora que apresentou problema de rompimento transporta água bruta da estação de captação, em Rio do Braço, para a Estação de Tratamento de Água, no bairro São Lourenço. “Por ser uma adutora de alta pressão, mesmo o rompimento sendo pequeno, ocorre uma baixa nessa pressão, diminuindo a oferta do produto bruto na ETA”, esclarece Mendonça.

O diretor técnico da Emasa lembra a importância de a população evitar o desperdício de água. “É importante que todos colaborem no consumo consciente. Nós estamos empenhados em fazer a água chegar a todos, porém a contribuição da população evitando o desperdício é fundamental”, atesta Bruno Mendonça.