Rompimentos de redes no Conceição prejudica fornecimento de água à zona sul de Itabuna

Desde domingo passado, dia 21, que uma equipe da Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento – EMASA vinha investigando vazamentos não aparentes de água no Bairro Conceição, o que comprometia o abastecimento d’água na parte alta do bairro e também em algumas localidades da zona sul de Itabuna.

Na noite de terça-feira, dia 23, as equipes localizaram vazamentos na rede de distribuição na Rua Duque de Caxias e outras duas nas ruas José Bonifácio e Catucicaba, na parte alta do Conceição.

De acordo com o gerente técnico da EMASA, João Bitencourt, as duas redes do Conceição, também levam água para o São Pedro, Goés Calmon, Pedro Jerônimo e parte do São Caetano, além de atender parte daquele bairro.

“Surgiram reclamações de consumidores desses bairros mesmo nos dias em que havia abastecimento, o que nos chamou a atenção. Iniciamos a investigação com o uso do Geofone, que nos ajudou a localizar pontos de fuga de água da rede nessa localidade”, disse Bitencourt.

Os reparos nessas redes já foram iniciados no dia de ontem, 23, e a previsão de conclusão do serviço é até amanhã, dia 25. “Finalizados os reparos nas duas redes, vamos priorizar as localidades afetadas por esses rompimentos normalizando o fornecimento de água para a parte alta do Conceição e também para os bairros da zona sul que foram afetados com os quebramentos”, afirmou João Bitencourt.