Rota abre mais 40 vagas para motoristas em Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista

A Rota Transportes abriu mais 40 vagas para contratação de motoristas em Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista. São 20 vagas para motoristas rodoviários na região de Itabuna e Ilhéus, e mais 20 vagas para motoristas de fretamento em Vitória da Conquista.

O processo de seleção e realização de teste prático ocorrerá neste sábado, 25 de outubro, às 8 horas, na garagem da Rota Transportes em Itabuna, localizada na Avenida Amélia Amado, e também na garagem da empresa em Vitória da Conquista, na rua Xavantes, nº 36, Bairro Patagônia.

Na ocasião, os profissionais interessados devem comprovar experiência na função de motorista (rodoviário, caminhão ou urbano) e apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E, além de curso de transporte de passageiros. Há vagas também para Pessoas com Deficiência (PCD).

De acordo com o setor de Recursos Humanos da empresa, a Rota Transportes oferece remuneração e benefícios compatíveis com os praticados no mercado. Ao comparecer às garagens da Rota, os candidatos devem procurar a equipe de Instrução.

A Rota completou 30 anos em 2025. A empresa, pertencente ao Grupo Brasileiro, atua na área de transporte rodoviário de passageiros, encomendas, fretamento e turismo, com destaque na Bahia e nos estados de Sergipe, Alagoas, Paraíba e Pernambuco