Rota Transportes abre 30 vagas para motoristas em Itabuna e Ilhéus

A Rota Transportes anunciou a abertura de 30 vagas para motoristas rodoviários, com oportunidades nas cidades de Itabuna e Ilhéus. O processo seletivo contará com um teste prático, marcado para esta quarta-feira, dia 15/10/2025, às 8h.

Os interessados devem comparecer à garagem da empresa, situada na Avenida Amélia Amado, em Itabuna, munidos dos documentos necessários para a inscrição.

Segundo o setor de Recursos Humanos da Rota, os candidatos precisam apresentar experiência comprovada como motorista rodoviário, de caminhão ou urbano, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E, e curso de transporte de passageiros. Há vagas também disponíveis para pessoas com deficiência (PCD).

Integrante do Grupo Brasileiro, a Rota Transportes oferece remuneração e benefícios alinhados ao mercado. Ao chegar à garagem-sede, os interessados devem procurar a equipe de Instrução para dar início ao processo seletivo.

Com três décadas de atuação no transporte rodoviário de passageiros, encomendas, fretamentos e turismo, a Rota se consolidou como uma das empresas mais inovadoras do setor no Nordeste, com presença destacada na Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Pernambuco