Rota Transportes celebra 30 anos com grande corrida de rua em Itabuna

A Rota Transportes, integrante do Grupo Brasileiro (GB), celebra 30 anos de história em 2025 e, para iniciar as comemorações, realizará uma grande corrida de rua no dia 27 de julho em Itabuna, onde está localizada a sede da companhia. A Corrida Rota 30 Anos acontecerá em um domingo, véspera do 115º aniversário de emancipação política do município.

As corridas de rua, que vêm ocorrendo culturalmente nas principais cidades do mundo, cresceram no Brasil quase 30 por cento de 2023 para 2024, atraindo participantes de diversas faixas etárias. A Corrida Rota 30 Anos promete agitar Itabuna e mobilizar centenas de atletas profissionais e amadores da Bahia e de todo o Brasil.

O evento tem caráter beneficente, com premiações em dinheiro, distribuição de brindes e medalhas. Toda a renda obtida com as inscrições será destinada a quatro entidades assistenciais de Itabuna. Serão oferecidas categorias de 10 km, 5 km e 3 km, além de uma modalidade especial para pessoas com deficiência (PCD). A corrida já conta com o patrocínio da Prefeitura de Itabuna, Jupará Motos Honda, Itadil, Sicredi e o apoio da TV Santa Cruz, SEST SENAT, Record Bahia Itabuna, Aroma XXI, Ícone Áudio e Vídeo, Araújos Distribuidora (Ener-UP), Biomundo, O Boticário e Viapharma.

Mais do que uma competição esportiva, a Corrida Rota 30 anos será uma celebração de movimento, superação e impacto positivo, e uma das maiores a ser realizada na região. Uma megaestrutura será montada na Avenida Mário Padre (Beira Rio), para a concentração e linha de chegada do evento, com direito a espaço kids e áreas para ativação de marcas parceiras. As atrações musicais, que serão anunciadas em breve, vão proporcionar um dia inesquecível, cheio de emoções, diversão e alegria.

As inscrições para a Corrida Rota 30 Anos começam dia 28 de abril, a partir meio-dia, através do site races.com.br. É importante que os interessados se inscrevam antecipadamente, pois as vagas são limitadas.

O evento se configura como uma festa, através do esporte, para promover saúde, bem-estar, inclusão social e solidariedade. “Mais do que uma corrida, esta é uma celebração de tudo que nos move: pessoas, trajetórias e transformações”, afirma Elaine Carletto, diretora de Desenvolvimento do Grupo Brasileiro.

Nos Caminhos da Vida – A história da Rota Transportes iniciou em Itapetinga e, em 1995, ao ser adquirida pelo Grupo Brasileiro, a sede foi transferida para Itabuna. Desde então, a empresa ampliou os investimentos na expansão da frota e das linhas, promovendo uma verdadeira transformação na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros e encomendas nas regiões sul e sudoeste da Bahia.

Atualmente, a Rota opera em quase toda a Bahia e nos estados de Sergipe, Alagoas e Paraíba, com mais segurança e conforto, qualidade no atendimento aos clientes, além de seguir os princípios de sustentabilidade e inovação tecnológica.