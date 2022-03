Rota Transportes retoma projeto de capacitação em informática

Após o período mais crítico da pandemia da covid-19 no setor de transportes, a Rota, empresa do Grupo Brasileiro sediada em Itabuna, Sul da Bahia, retomou o projeto Rota da Educação Informática, treina mento interno de capacitação dos colaboradores na área de informática. Neste reinício, acontecem as aulas de aprimoramento em planilhas do Excel.

O projeto Rota da Educação Informática tem como objetivo dar oportunidade de maior acesso ao mundo virtual aos colaboradores diretos da empresa e aos prestadores de serviço. Para isso, um ônibus foi especialmente adaptado para funcionar como uma sala de aula de informática, dotado de computadores, mesas, cadeiras e outros equipamentos.

A coordenadora de Gente & Gestão do Grupo Brasileiro, Jaciara Santos, observa que durante o período de afastamento social imposto pela pandemia da covid-19, houve uma maior demanda de conhecimento prático no processamento e transmissão de dados através de computadores por parte dos colaboradores mantidos na empresa.

“Nesse momento, o Rota da Educação está inteiramente voltado para a demanda interna”, afirma Jaciara. As aulas são ministradas por um professor do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), instituição parceira do projeto, com turmas de 10 pessoas, carga horária de 20 horas/aula, às quintas-feiras, das 13 às 15 horas. Estão envolvidos colaboradores dos setores de Arrecadação, Qualidade, Médico, Gente & Gestão e Manutenção.