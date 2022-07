Rotary Club de Itabuna sul dá posse a novo presidente

O empresário Manoel de Souza Brito Filho tomou posse como novo presidente do Rotary Club de Itabuna Sul para o período de 2022/2023, em substituição a José Celso Santana. A solenidade foi realizada na noite de quinta-feira (14), no Palace Hotel, e na ocasião também tomaram posse o Conselho Diretor e novos associados.

Manoel Brito tem 52 anos, é casado com Ana Paula Lopes, tem cinco filhos e um neto. Tem loja há 11 anos em Itabuna e se tornou associado do Rotary em 2017, apadrinhado por Otoniel Azevedo. Em seu discurso, ressaltou que encontrou no clube um grupo de companheiros envolvidos nas causas sociais da comunidade de Itabuna.

Brito disse que é muito gratificante poder usar as conexões do Rotary para realizar sonhos. “E agora, na qualidade de presidente, ciente das minhas responsabilidades, darei continuidade aos trabalhos já realizados com as instituições. E, dentro da filosofia do Rotary que é ‘Dar de si, antes de pensar em si’, também irei implementar novas ações”, explicou.

Ação após enchente

Ao passar o cargo, José Celso Santana destacou que durante a sua gestão, o Rotary Club de Itabuna Sul realizou, entre outras ações, um importante trabalho de assistência a comunidades atingidas pela enchente de dezembro de 2021, com doações em dinheiro, camas, cestas básicas, entre outros itens.

Participaram da solenidade de posse, entre outros convidados, o Secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo, representando o poder Executivo municipal; José Adauto Vieira, presidente do Sindicom; Dr. Rui Carlos, presidente da OAB, subseção Itabuna; e o presidente do Rotary Club de Itabuna, Cláudio Vitor Santana.