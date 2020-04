Rotary Club entrega doações a entidades de Itabuna

Para minimizar as carências e necessidades de algumas famílias e entidades do município durante esse período de incertezas da pandemia do Coronavírus, o Rotary Club de Itabuna realizou, em duas etapas, a entrega dos donativos adquiridos através de campanha de arrecadação realizada entre os membros do clube.

Responsável pela missão, o tesoureiro Welington Ferraz entregou os itens na última sexta-feira e no sábado, dias 17 e 18 de abril. Na sexta-feira, foram entregues cestas básicas ao Padre Gilvan, da Catedral de São José e ao Padre Gilmar, da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, para distribuição nas comunidades localizadas atrás do Posto da Polícia Rodoviária Federal e da baixada do bairro Zizo, respectivamente, que vivem uma realidade de extrema pobreza.

A distribuição foi concluída na manhã de sábado, quando itens de higiene, saúde, limpeza e alimentos foram entregues através de Cristiane Matos ao Abrigo São Francisco, a Alaide da Conceição para a Fundação Dr Baldoino Lopes de Azevedo e a Isaura Brandão, representante do Albergue Bezerra de Menezes, que os receberam com muita alegria.

O clube, que mantém a realização de suas reuniões online, está acompanhando e cobrando dos poderes públicos estaduais e municipais a estruturação dos hospitais com mais leitos de UTIs e leitos de retarguarda para dedicação exclusiva ao atendimento durante a pandemia do Coronavírus.