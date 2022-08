Rotary Club Itabuna Sul apoia Dia D da Campanha de Vacinação

As crianças que chegaram para tomar vacina na Unidade de Saúde do bairro Lomanto foram recebidas com pirulitos, algodão doce e muita animação por uma equipe do Rotary Club Itabuna Sul. A atividade foi realizada em apoio ao Dia D da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação de 2022, realizado sábado (20). Com os doces, os rotarianos conseguiram tirar muitos sorrisos da criançada!

O presidente da entidade, Manoel Brito, destacou que as vacinas salvam vidas. “Não podemos deixar que doenças como a poliomielite voltem a ocorrer em nosso país. É importante vacinar nossas crianças e adolescentes, além de atualizar a caderneta”.

A Campanha segue em todo o país até o dia 09 de setembro. A imunização contra a poliomielite é destinada às crianças menores de 5 anos, já o público-alvo da multivacinação são os menores de 15 anos, para atualização da caderneta.