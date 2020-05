Rotary Club Itabuna Sul faz campanha e arrecada donativos

Por causa do isolamento social, as reuniões do Rotary Club Itabuna Sul têm sido feitas online. Num desses encontros, a entidade decidiu desenvolver uma campanha em busca de donativos. São beneficiadas as pessoas que estão sem trabalhar por conta da pandemia e, portanto, sem dinheiro principalmente para comprar comida.

“A campanha foi feita buscando de cada instituição a sua maior necessidade”, explicou o empresário Otoniel Azevedo, membro do Rotary. Ele informa que, pelo que foi planejado, alimentos, bem como produtos de limpeza e higiene, dentre outros, são doados aos carentes através de entidades assistências.

Na primeira entrega, Gapa e Comunidade Filhos de Israel receberam alimentos; Albergue Bezerra de Menezes, tensiômetros; Fundação Baldoino, material de curativo, luvas e fraldas; Abrigo São Francisco de Assis, material de limpeza e de higiene pessoal; Lar Fabiano de Cristo, insumos para sua padaria comunitária.