Rotary doa fraldas ao abrigo São Francisco de Assis

Em mais uma ação solidária, na manhã desta sexta-feira (19), o Rotary Club de Itabuna realizou a entrega de 365 pacotes de fraldas descartáveis geriátricas nos tamanhos G e GG ao Abrigo São Francisco de Assis. Assim, atende ao apelo por itens de higiene básica feito pela casa de acolhimento onde vivem cerca de 80 idosos.

A compra de fraldas é resultado de uma doação do grupo Velanes, de recursos do próprio clube e também de campanha que contou com a colaboração de membros do Rotary. Participaram da entrega, representando a entidade de serviço, o presidente 2020-21 Marcus Vinícius Rodrigues, o governador 2019-20 do Distrito 4391 Paulo Pereira e o companheiro Antônio Guimarães.

A ação contou ainda com o apoio da Casa da Amizade através da presença da presidente 2020-21, Cheila Tatiana Santos, e das associadas Célia Messias e Walquíria Alves.