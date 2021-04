Rotary faz campanha para reformar Lar Fabiano de Cristo

O Rotary Club de Itabuna Sul iniciou uma campanha para reformar o Lar Fabiano de Cristo, com substituição do piso e das portas danificadas, pintura das paredes, climatização e iluminação. De acordo com o presidente da entidade, Paulo Carvalho, o objetivo é melhorar as instalações e com isso oferecer mais conforto, segurança e acolhimento para as famílias atendidas.

A supervisora do Lar Fabiano, Celeste Seara, destaca que o prédio é antigo e, com o tempo, foi se degradando. “O nosso espaço é muito bonito e grande, mas não é fácil fazer a manutenção. O custo é altíssimo e nós não temos condições de realizar consertos e reformas com frequência”, explicou.

Os interessados podem contribuir fazendo um depósito na seguinte conta: Banco do Brasil – Agência: 1079-0, Conta corrente: 5364-3, CPF: 084.829.695-87. A campanha também aceita doações de material para a reforma. Os números para contato são: Rotary: 73 3212-4524 WhatsApp: 73 99973-2455 (enviar comprovante para o presidente do Rotary, Paulo Carvalho).

O Lar Fabiano de Cristo

Fundado há 41 anos em Itabuna, o Lar Fabiano de Cristo tem o objetivo de promover socialmente as 200 famílias a que atende atualmente. As crianças e adolescentes participam de oficinas de dança, música, judô e informática. Para os adultos, há cursos profissionalizantes de corte-costura, massas/panificação, artesanato, cabeleireiro e manicure.

Durante a pandemia, essas atividades estão acontecendo de forma remota, por meio de grupos de WhatsApp e lives. Os idosos têm acompanhamento domiciliar e a instituição também oferece apoio alimentar às famílias. O Lar Fabiano é mantido pela Capemisa Instituto de Ação Social, mas também recebe doações da comunidade em geral. De acordo com Celeste Seara, “as doações ficaram bem escassas durante a pandemia da Covid-19 e tudo o que for trazido pela comunidade é bem vindo”.

O Lar Fabiano de Cristo fica na avenida Manoel Chaves, 1576, bairro Jaçanã. Telefone: 73 3617-1498.