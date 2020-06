Rotary implanta núcleo comunitário no Maria Pinheiro

Durante a última reunião virtual do Rotary Club de Itabuna, na terça-feira (23), foi oficializada a criação do Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) no Centro Comunitário e Creche Irmã Margarida. A entidade filantrópica, localizada no bairro Maria Pinheiro, foi fundada no último dia 15.

A associação com o clube de serviço deverá auxiliá-la nas suas carências, com investimento na melhoria da estrutura e no desenvolvimento de diversos projetos – dentro dela e da comunidade onde está inserida. “Essa aliança já era um ideal nosso há muito tempo. Oferecer à comunidade do bairro Maria Pinheiro essa oportunidade de melhoria contínua mostra que o rotariano está em contato com a realidade local e dando de si antes de pensar em si”, explicaram o governador do Distrito 4391 no ano rotário 2019/2020, Paulo Pereira, e a esposa dele, Auxiliadora Silva.

Para o presidente do clube itabunense, Sílvio Roberto, a criação do núcleo representa ainda mais: é uma conquista para Itabuna. “Vemos muitos exemplos da parceira entre os clubes do Rotary e as instituições carentes em todo o Brasil e no mundo através de NRDCs e sabemos o quanto ela é importante. Essa é uma ação concreta que poderá ser ampliada e beneficiar outros projetos da nossa cidade”, comemorou.

Cozinha experimental

Na atual estrutura, o Centro Comunitário e Creche Irmã Margarida costuma atender em turno integral a uma média de 260 crianças e 140 adolescentes. O local, mantido através de doações, vai muito além da educação escolar. Lá, são fornecidos diariamente café da manhã, almoço, lanche e jantar às crianças, além do banho e cuidados. Para ampliar e aperfeiçoar ainda mais esse atendimento, foi anunciada, ainda durante a reunião, a aprovação de recurso que possibilitará a primeira ação do núcleo na entidade: o projeto Cozinha Experimental.

O recurso vindo do Distrito 4391 será utilizado para concluir as obras de construção do espaço do Centro Comunitário e equipar a cozinha da instituição adquirindo os utensílios necessários para, em parceria com outros órgãos, promover capacitação e gerar mão de obra qualificada. De acordo com Sílvio Roberto, esse aporte no final do mandato dele representa muito. “Fechamento da gestão com chave de ouro, por se tratar de um investimento que alcançará toda a comunidade do Maria Pinheiro, um bairro com mais de 20 mil habitantes”, vibrou.