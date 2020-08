Rotary mantém debate sobre Covid-19 em Itabuna

A última reunião virtual do Rotary Club de Itabuna debateu mais uma vez as conseqüências sofridas pela cidade diante da manifestação do coronavírus, em especial, a reabertura do comércio e a ocupação de leitos de hospital. Um dos palestrantes da noite foi o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Carlos Leahy, abordando sobre a situação do comércio. Já o médico Eric Ettinger Júnior, apresentou dados sob o ponto de vista da saúde. Ele está à frente da Unidade COVID da Santa Casa de Misericórdia desde março, quando houve o primeiro internamento de paciente acometido pela doença.

O representante da CDL, apesar de toda dificuldade, avalia positivamente o quadro após o retorno do comércio considerado não essencial, que engloba a maior parte das lojas e foi classificado como 3ª fase de flexibilização. De acordo com Leahy, no período de funcionamento, os supermercados não tiveram queda nas vendas e as lojas de material para construção perceberam uma movimentação bastante satisfatória.

Quanto às vendas para o dia dos pais, um dos períodos do ano em que mais se lucra, um resultado animador, apesar de baixo. “Esperávamos uma queda de 10% nas vendas, mas foi de 4% e atribuímos isso aos recursos injetados na economia com o auxilio emergencial distribuído pelo Governo Federal, que insere 7,5 milhões de reais todo mês em Itabuna, fomentando a atividade econômica”, relatou.

Leahy explicou que na 1ª fase foram liberados os serviços considerados essenciais, a 2ª fase abriu lojas dos segmentos de material para construção, autopeças, óticas, entre outras e a 3ª fase, estabelecida no dia 9 de julho, reabriu a maior parte das lojas incluindo os restaurantes. Haverá ainda uma 4ª etapa, na qual serão contempladas as escolas e os bares, este último segmento depende da liberação da venda de bebida alcoólica, que no momento está suspensa em todo o município.

A data de retorno da circulação dos ônibus segue ainda indefinida. Segundo Leahy, o Ministério Público, a Prefeitura Municipal, o Ministério do Trabalho, a CDL e as empresas de ônibus têm se reunido a fim de chegar a um acordo e resolver o impasse.

“Números alarmantes”

Já os aspectos da pandemia em Itabuna a partir dos hospitais foram apresentados em balanço pelo médico intensivista da SCMI, que lamentou a falta de controle da doença em nossa região. “São números alarmantes, que preocupam, mas não temos como apontar um culpado. Conforme se realizam testagens, aumenta-se o número de casos”, pontuou Ettinger Júnior.

Segundo ele, nos últimos 45 dias a Santa Casa permanece com o mesmo número médio de ocupação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Quando não há vagas disponíveis, os pacientes são transferidos para hospitais de outras cidades como Vitória da Conquista, Ilhéus e Salvador.

Pelo Hospital Calixto Midlej Filho, de acordo com os dados apresentados, passaram até a terça (18), 2.098 pacientes com coronavírus, dos quais 685 precisaram ser internados. O hospital possui uma taxa de mortalidade considerada moderada, de 40% e ainda na terça (18), eram 48 pacientes internados, sendo 12 na UTI e 36 em enfermarias da SCMI.

Dr. Eric considera que a instuição segue tentando se reinventar, criar protocolos para evitar contaminações internas com critérios de segurança reforçados. Após os esclarecimentos, houve um momento de questionamentos onde também foram compartilhadas mensagens de esperança e motivação que precederam o encerramento do encontro virtual.