Rotary promove ações em prol dos desabrigados pela enchente

Após reunião extraordinária para alinhar as ações de auxílio às famílias desabrigadas pela enchente, o Rotary Club de Itabuna participou de encontro promovido pela diocese. A reunião teve o objetivo de fazer um levantamento das ações que cada paróquia está realizando em seu bairro para auxiliar as famílias neste momento de perda.

Além dos padres responsáveis pelas paróquias de locais como Ferradas, Fátima, Conceição, Jardim Primavera, Parque Boa Vista, Califórnia, Urbis IV e Jaçanã, entre outros, estiveram presentes membros de entidades beneficentes. Representantes do clube de serviço, os rotarianos Otônio Guimarães, Mirian Paranhos e Kleber Dantas puderam conhecer os trabalhos desenvolvidos por cada paróquia e identificar a melhor forma de contribuir para que os donativos cheguem a todos os que estão necessitando, colocando o clube à disposição da comunidade para somar esforços e ajudar no que for preciso.

Outros bairros

Logo após a reunião, no período da tarde, os associados do RC de Itabuna se dirigiram até o bairro Nova Itabuna onde na igreja Maria Madalena entregaram itens de higiene pessoal e limpeza (sabão em pó, água sanitária, desinfetante, papel higiênico, sabonete e creme dental). Em seguida, na igreja Maria Goretti, que fica no bairro Mangabinha, também muito atingido pela enchente, foi entregue mais um carregamento dos mesmos donativos.

Já no dia 31/12, sexta-feira, o Rotary Club de Itabuna recebeu doações do Supermercado Rondelli, parceiro que disponibilizou quatro toneladas de alimentos como açúcar, arroz, farinha de milho, farinha de trigo, feijão, farinha de mandioca e leite.

O material é para as comunidades da Nova Itabuna, Ferradas, Jaçanã, Urbis IV e outras localidades. O clube também recebeu, da empresa Rural Química, 50 colchões e adquiriu mais 50 unidades, que serão entregues ainda esta semana.