Rotary realiza Campanha do Agasalho em benefício de seis instituições

Já deu pra sentir que o friozinho chegou em Itabuna, principalmente nas madrugadas. Muitos acham essa queda na temperatura bem agradável, mas, para quem não tem um cobertor ou um agasalho, ela significa noites sem dormir, sofrimento e doenças. Para ajudar a amenizar o frio de centenas de pessoas, mais uma vez o Rotary Club Itabuna Sul realiza a tradicional Campanha do Agasalho.

Os interessados podem colaborar doando roupas, calçados e roupas de cama, que serão repassadas pelo Rotary para seis instituições itabunenses: Albergue Bezerra de Menezes, Núcleo Cuidar, Abrigo São Francisco de Assis, Fundação Dr. Baldoíno, Comunidade Filhos de Israel e Lar Fabiano de Cristo.

“Os itens doados irão contribuir muito para aquecer nossos idosos. Somos muito gratos à equipe do Rotary por essa ajuda para os nossos 67 acolhidos”, diz Kátia Azevedo, diretora da Fundação Dr. Baldoíno.

Como doar

As peças podem ser novas ou usadas, desde que estejam em bom estado. As doações podem ser entregues na sede do Rotary Club Itabuna Sul, que fica na rua Lafaiete Borborema, n. 18, 1° andar, Centro. O doador também pode ligar para a entidade e solicitar que a colaboração seja recolhida em domicílio.

O telefone de contato é (73) 3212-4524 (falar com a secretária Eunice). As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho. De acordo com Paulo Carvalho, presidente do Rotary, a campanha já acontece há 23 anos. “É uma das nossas principais ações e esperamos que mais uma vez a comunidade abrace essa causa nobre. O que não serve mais pra você pode ser muito útil para outras pessoas”, explicou. (Fonte: Ascom Rotary)