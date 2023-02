Rotary realiza novo pedal solidário dia 12 em Itabuna

No dia 12 de março, Itabuna será palco de uma grande ação esportiva e solidária: o III Passeio Ciclístico do Rotary, que deverá reunir em torno de 250 participantes. Para participar é preciso doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Albergue Bezerra de Menezes, Abrigo São Francisco de Assis e Fundação Baldoino.

“A intenção do evento é reunir as famílias em um dia especial, com solidariedade, esporte, saúde e bem-estar”, explica Manoel Brito, presidente do Rotary Club de Itabuna Sul.

As inscrições deverão ser feitas pela plataforma Sympla e a entrega dos alimentos deverá ser feita nos dias 9, 10 e 11, em horário comercial, na sede do Rotary (rua Lafaiete Borborema, nº 18, 1° andar, Centro, próximo à Praça Olinto Leoni). Cada participante inscrito terá direito a uma pulseira de identificação e um colete.

Percurso

O passeio terá concentração a partir das 7 horas da manhã, em frente à sede do Rotary, onde haverá aquecimento com educador físico e café da manhã. O percurso será de 12 km, com acompanhamento de mini trio para animar, carro de apoio com água e suporte da SETTRAN.

“As instituições que vamos destinar os alimentos realizam um trabalho importantíssimo em nossa cidade e precisam da nossa ajuda. Por isso, a gente espera que a população regional abrace essa causa e participe do passeio conosco”, finaliza Manoel Brito.