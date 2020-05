Rui alerta sobre contaminação alta entre jovens

O governador Rui Costa pediu, na sexta-feira (29), união à população para que a Bahia possa superar a pandemia de Covid-19. “Nessa semana, em que aumentamos o isolamento social com o feriadão, o resultado apareceu imediatamente”.

“Tivemos quatro dias com um número estabilizado de casos ativos de coronavírus, que são as pessoas internadas ou infectadas há menos de 14 dias, com potencial de transmitir a doença. Não significa que vencemos a guerra, mas estamos dando um passo importante para isso”.

“Por exemplo, a população deu uma relaxada e algumas cidades mostraram um aumento. Precisamos manter o foco”, alertou o governador

Rui fez ainda um apelo para que a população fique em casa. “O distanciamento social é a única maneira de combater o vírus, por isso eu quero pedir que as pessoas respeitem as recomendações das principais autoridades de saúde no mundo e fiquem em casa para que possamos retomar as atividades o quanto antes. É um sacrifício de mais alguns dias para que a gente possa viver muito mais com nossas famílias e amigos”.

Alta contaminação entre jovens

O governador também ressaltou que mesmo a população mais jovem deve seguir as medidas de prevenção. “Essa não é uma doença que só atinge idosos como muitos pensam. Todos correm perigo, mesmo pessoas com menos idade e que não são doentes crônicos. Já ultrapassamos a marca de 500 mortos na Bahia e cerca de 30% dessas pessoas tinham menos de 60 anos e muitas não tinham um histórico de doenças. Se precisarem sair, usem máscaras, evitem aglomerações e mantenham uma distância de pelo menos dois metros das outras pessoas”.