Rui assina acordo de cooperação e visita parque industrial no Cazaquistão

O acordo assinado entre o governador Rui Costa e o chefe do executivo do Estado de Qaraghandy, na região central do Cazaquistão, Zhenis Mahmuduly Kasimbek, cria um canal de cooperação para parcerias comerciais e científicas entre os dois Estados. A assinatura ocorreu nesta quinta-feira (21), na cidade de Karaganda, capital de Qaraghandy e quarta maior cidade do país.

“Com esse acordo, vamos estreitar laços de amizade, culturais e econômicos, identificar possibilidades de troca de experiências com cooperação nas áreas da ciência, tecnologia e formação de profissionais. Além de buscar oportunidades de intercâmbio do setor privado dos dois estados”, afirmou Rui.

O governador de Qaraghandy agradeceu a visita da comitiva baiana e ressaltou as semelhanças entre os dois estados, que, segundo ele, vão facilitar essa aproximação. “Temos um território extenso como a Bahia, mas com uma população menor. Nosso interesse é buscar cooperação em setores como educação e saúde, além de estreitar laços com o agronegócio, que na Bahia é muito forte, e mineração, que é uma das nossas especialidades”, explicou Kasimbek.

Também em Qaraghandy, o governador Rui Costa conheceu o parque industrial do estado. Ele esteve numa unidade siderúrgica que produz ferro silício com 75% de pureza, um tipo de metal nobre e mais resistente. Rui também visitou uma fábrica de peças para sistemas de aquecimento residencial, fruto da atração de investimentos estrangeiros pelo Cazaquistão.

“Essa é uma região com forte vocação industrial aqui do Cazaquistão, viemos visitar algumas indústrias e conhecer o modelo de negócio que eles usam para atrair investimentos. Também convidamos o governador Kasimbek para visitar a Bahia e conhecer de perto nossas oportunidades de investimento”, finalizou Rui.

Com essa agenda em Karaganda, o governador Rui Costa encerra sua passagem pelo Cazaquistão. A missão internacional começou na segunda-feira (18), em Berlim, na Alemanha, e segue para a República Tcheca, onde vai buscar parcerias com empresas do setor de vacinas, equipamentos hospitalares, máquinas agrícolas e robótica. A viagem será encerrada nos Emirados Árabes, onde o governador se reúne com representantes de fundos de investimento que têm interesse na Bahia.

Repórter: Daniel Sena